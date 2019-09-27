Суд в Москве арестовал фигурантов дела о финансировании терроризма

Девять фигурантов уголовного дела об организации финансирования терроризма заключены под стражу по ходатайству следствия.

Им предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч.1, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Уголовное дело расследуется следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

По версии следствия, один из обвиняемых вступил в ряды запрещенной террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). В одном из приложений мобильного телефона он создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников.

Организатор группы вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Деньги использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства.

В ходе расследования уголовного дела органами следствия совместно с сотрудниками ФСБ России, а также ГУПЭ МВД России отработаны близкие связи организатора финансирования терроризма и выявлены его соучастники. Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания. Следователями СК России были проведены многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики. Расследование по уголовному делу продолжается.