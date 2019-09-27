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27.09.2019 14:12
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве арестовал фигурантов дела о финансировании терроризма

Текст: Владимир Баршев
Девять фигурантов уголовного дела об организации финансирования терроризма заключены под стражу по ходатайству следствия.

Им предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч.1, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Уголовное дело расследуется следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

Российские вузы начнут готовить специалистов по антитеррору

По версии следствия, один из обвиняемых вступил в ряды запрещенной террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). В одном из приложений мобильного телефона он создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников.

Организатор группы вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Деньги использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

В 17 регионах России выявлены законспирированные ячейки террористов

С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства.

В ходе расследования уголовного дела органами следствия совместно с сотрудниками ФСБ России, а также ГУПЭ МВД России отработаны близкие связи организатора финансирования терроризма и выявлены его соучастники. Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания. Следователями СК России были проведены многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики. Расследование по уголовному делу продолжается.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Следственный комитет Вербовка в террористические организации
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