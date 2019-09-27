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27.09.2019 14:27
Рубрика: Общество

В США обнаружены трехполые существа-экстремалы

Текст: Денис Передельский
Фото: Caltech Фото: Caltech
Фото: Caltech

Ученые из Калифорнийского технологического института открыли ранее неизвестный науке вид червей, которые имеют три пола и обитают в экстремальных условиях озера Моно.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology, а коротко о нем рассказывается на сайте университета. Новый вид временно получил название Auanema sp. Его представители поистине являются уникальными.

Во-первых, они имеют три разных пола. Исследование показало, что эти черви могут быть мужского и женского пола, а также гермафродитами. Во-вторых, они обитают в экстремальных условиях.

Фото: University of New South Wales in Australia
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Дело в том, что озеро Моно, расположенное на территории Калифорнии, наполнено водой, которая в три раза солонее воды океана. Она имеет экстремальный щелочной состав, который губителен для большинства форм жизни на Земле.

Достаточно сказать, что концентрация мышьяка в этом озере в 500 раз превышает смертельную для человека дозу. Однако черви вида Auanema sp. превосходно чувствуют себя в такой среде.

В-третьих, они вынашивают своих детей в специальной сумке, как это делают наземные сумчатые животные, например, кенгуру. К слову, ранее считалось, что в озере Моно, помимо бактерий и водорослей, обитают только два вида - морские креветки и мухи, способные нырять под воду.

Однако в новой работе команда описывает восемь видов микроскопических червей, относящихся к классу нематод. И только вид Auanema sp. оказался ранее неизвестным науке.

Удивило ученых и то, что эти черви способны процветать не только в экстремальных условиях озера Моно, но и в нормальных условиях, в которые они были помещены в лаборатории.

Исследователи отмечают, что только несколько известных науке экстремофилов (организмы, которые процветают в условиях, непригодных для большинства других форм жизни) в мире могут быть изучены в лабораторных условиях.

Это говорит о том, что нематоды могут иметь генетическую предрасположенность к устойчивости и гибкости в адаптации к суровым и доброкачественным средам.

"Экстремофилы могут научить нас очень многому об инновационных стратегиях борьбы со стрессом, - говорит соавтор статьи Пей-Ин Ши. - Наше исследование показывает, что нам еще многое предстоит узнать о том, как эти 1000-клеточные животные научились выживать в экстремальных условиях".

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