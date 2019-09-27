В медиацентре "РГ" наградили лауреатов Фестиваля экономической науки

В медиацентре "Российской газеты" объявили имена лауреатов Фестиваля экономической науки. Организаторами фестиваля выступили Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов при участии Московского авиационного института, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих российских вузов.

- В финал фестиваля вышло 125 человек из разных городов - от Калининграда до Сахалина, - рассказала Маргарита Ратникова, вице-президент и директор ВЭО России, - итоговые работы приятно удивили жюри нестандартностью подходов к экономическим задачам и оригинальностью решений.

Основные мероприятия фестиваля - Всероссийский экономический диктант, Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России" и сам финал фестиваля. Сам фестиваль нацелен на повышение образовательного и интеллектуального уровня молодежи и включает проекты как регионального, так и федерального уровня.

Число победителей фестиваля - 21 человек; это студенты из разных вузов в составе трех команд. Первое место заняла команда "Интеграция", в которую вошли студентка МГУ Виктория Токарева, студенты МАИ Алексей Кошелев, Данил Ермолаев и Александр Гусилетов, студент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Савченко, студент Курского государственного университета Давид Бычков и студентка Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета Виктория Картунчикова.

Ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров при вручении лауреатам дипломов и памятных подарков заявил, что его вуз будет рад открыть перед ними двери и предоставить молодым людям ресурсы и условия для научной работы.

Ректор МАИ Михаил Погосян подчеркнул важность таких мероприятий, как Фестиваль экономической науки.

- В ХХI веке образование движется по пути индивидуальных образовательных траекторий. Мир стремительно меняется. Согласно прогнозам, в ближайшие 10-15 лет 30-40 профессий перестанут существовать, поэтому вам, в отличие от старшего поколения, предстоит учиться всю жизнь. Участие в таких мероприятиях - как раз ваша индивидуальная образовательная траектория, - отметил ректор.

Лауреатов также поздравили директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов и научный руководитель Финансового университета Дмитрий Сорокин.

- Экономику должен знать каждый, однако двадцать раз подумайте, прежде чем посвятить себя экономической науке, - предостерег молодых людей Дмитрий Сорокин, - потому что, если вы захотите сделать в ней что-то настоящее, она потребует большого мужества, о чем свидетельствует трагическая судьба многих ученых-экономистов, по крайней мере, в России.