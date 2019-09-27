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27.09.2019 15:06
Рубрика: Общество

В Москве пройдет крупнейший в стране фестиваль грибов

Текст: Ирина Огилько

В выходные дни, 28 и 29 сентября, в "Аптекарском огороде" пройдет крупнейший в России и один из самых масштабных в Европе Грибной фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Фото: EduardSV/iStock
Как правильно собирать и выбирать грибы

По данным пресс-службы, фестиваль будет посвящен грибным культурам в науке, искусстве, гастрономии и повседневной жизни.

- Гости "Аптекарского огорода" будут знакомиться с культурой грибов, так можно будет посмотреть выставку, получить консультацию миколога, попробовать напитки и еду, приготовленную из этого представителя природы, - рассказала "РГ" пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова. - Запланированы грибные кинопоказы, лекции с участием известных грибных специалистов и многое другое.

Как поясняет Архипова, на фестиваль можно приходить со своими экземплярами грибов, чтобы пополнить выставку, причем не обязательно приносить съедобные образцы. Также принесенные грибы дадут пропуск для участия в конкурсе - самый большой и самый редкий гриб.

Открыт фестиваль будет с 11.00 до 20.00.

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