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27.09.2019,  
09:04
Текст:  Майя Бирюкова

В России появится лазерный полигон

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Минобороны РФ планирует развернуть комплекс средств лазерной имитации стрельбы и поражения для специализированного полигона боевой подготовки. Соответствующий контракт на разработку уже подписан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
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Система "Стретта" обеспечит подготовку на полигоне двух бригад одновременно. При этом будут использоваться лазерные имитаторы стрельбы. Контракт предполагает проведение опытно-конструкторских работ. Какая компания стала подрядчиком, не уточняется. Тендер на разработку "Стретты" был размещен на сайте госзакупок этим летом. Начальная (максимальная) цена контракта - 756,4 миллиона рублей. Работы должны завершиться осенью 2021 года.

Лазерные имитаторы стрельбы появятся для всех видов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов, стоящих на вооружение армии РФ. Кроме имитаторов будет разработано программное обеспечение, анализирующее действия и ошибки военнослужащих во время тренировок.

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