В России появится лазерный полигон

Минобороны РФ планирует развернуть комплекс средств лазерной имитации стрельбы и поражения для специализированного полигона боевой подготовки. Соответствующий контракт на разработку уже подписан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Система "Стретта" обеспечит подготовку на полигоне двух бригад одновременно. При этом будут использоваться лазерные имитаторы стрельбы. Контракт предполагает проведение опытно-конструкторских работ. Какая компания стала подрядчиком, не уточняется. Тендер на разработку "Стретты" был размещен на сайте госзакупок этим летом. Начальная (максимальная) цена контракта - 756,4 миллиона рублей. Работы должны завершиться осенью 2021 года.

Лазерные имитаторы стрельбы появятся для всех видов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов, стоящих на вооружение армии РФ. Кроме имитаторов будет разработано программное обеспечение, анализирующее действия и ошибки военнослужащих во время тренировок.