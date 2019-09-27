Вышел трейлер фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк

На YouTube-канале киностудии "28 панфиловцев" опубликован тизер-трейлер художественного фильма "Литвяк" - ленты о легендарной советской летчице-асе Лидии Литвяк, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны в небе Сталинграда и Донбасса.

Постановкой картины занимаются Андрей Шальопа и Ким Дружинин, ранее снявшие "28 панфиловцев". Планируемая дата выхода - 2021 год.

Лидия Литвяк - летчик-истребитель, командир авиационного звена, гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза. Погибла в возрасте 21 года в бою над Миус-фронтом. Посмертно была дважды повышена в звании - до лейтенанта в 1943 году и до старшего лейтенанта в 1990-м.

Ранее Литвяк были посвящены вышедший в 1979 году документальный фильм "Дорогами памяти" и вышедший 2014-м фильм "Лиля".

Литвяк стала прообразом Лидии Литовченко, героини Вилковой в сериале "Истребители". Кроме того, Литвяк стала прообразом и героини аниме 2008 года Strike Witches.