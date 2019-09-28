Палестинец погиб в результате столкновений на востоке сектора Газа

В ночь на субботу палестинец скончался от тяжелых ранений, полученных во время столкновений с армией Израиля на востоке сектора Газа. Об этом сообщили в местном министерстве здравоохранения.

По словам специалистов, погибшему 20 лет, он умер в больнице. Отмечается, что всего в пятницу пострадали 63 палестинца. Из них 32 человека получили ранения от боевых пуль, пишет РИА Новости.

В секторе Газа протесты палестинцев, которые сопровождаются столкновениями с израильскими войсками, продолжаются 76-ю пятницу подряд. Военные Израиля используют оружие, объясняя это необходимостью защиты границы. В этих стычках с марта 2018 года уже погибли более 300 человек.