Песков пошутил о "не очень толстом" телефоне президента

Мобильный телефон, по которому президент России ведет переговоры со своими иностранными коллегами, "не очень и толстый".

Об этом в шутку сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию в "МК". В ней сообщалось о том, что у главы государства имеется специальный мобильный телефон, который толще обычного. Именно таким аппаратом, якобы, пользуется Путин для официальных бесед вне своего кабинета.

"Не очень [телефон] и толстый", - пошутил Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, соответствует ли изложенная в СМИ информация действительности.