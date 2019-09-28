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Рубрика: Власть

Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией

Россия и Соединенные Штаты в состоянии вернуться к конструктивному взаимодействию, несмотря на нынешние разногласия между Москвой и Вашингтоном. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Фото: Фейсбук представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Лавров в Нью-Йорке встретился с Генри Киссинджером

"Мы должны найти конструктивный путь вперед", - написал госсекретарь в своем Twitter. По его словам, двум странам прежде удавалось работать вместе, "мы можем добиться этого вновь", - подчеркнул Помпео.

Он также сообщил, что во время переговоров речь шла о состоянии двусторонних отношений России и США и других важных вопросах международной повестки дня, включая контроль над вооружениями, пишет ТАСС.

МИД России сообщил, что на встрече с Помпео Лавров отметил тщетность санкционного и иного давления на Москву. Стороны также обсудили перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане и на Украине. Лавров затронул тему невыдачи виз, подчеркнув неприемлемость таких действий США.

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