Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией

Россия и Соединенные Штаты в состоянии вернуться к конструктивному взаимодействию, несмотря на нынешние разногласия между Москвой и Вашингтоном. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
"Мы должны найти конструктивный путь вперед", - написал госсекретарь в своем Twitter. По его словам, двум странам прежде удавалось работать вместе, "мы можем добиться этого вновь", - подчеркнул Помпео.
Он также сообщил, что во время переговоров речь шла о состоянии двусторонних отношений России и США и других важных вопросах международной повестки дня, включая контроль над вооружениями, пишет ТАСС.
МИД России сообщил, что на встрече с Помпео Лавров отметил тщетность санкционного и иного давления на Москву. Стороны также обсудили перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане и на Украине. Лавров затронул тему невыдачи виз, подчеркнув неприемлемость таких действий США.
Met with Foreign Minister Lavrov today to discuss bilateral issues and a range of global challenges, including arms control. Although we have areas of tension with #Russia, we must find a constructive path forward. We’ve worked together before - we can do it again. pic.twitter.com/ndCyEEBnnn— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 27 сентября 2019 г.