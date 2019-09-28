Вылет самолета в Домодедово был задержан из-за хулиганов на борту

Авиалайнер в Домодедово был вынужден вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

И это уже четвертый аналогичный случай за минувшие сутки.

На этот раз, по имеющейся информации, самолет, готовый к вылету в Минеральные Воды, по решению его командира вернулся на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что сорокалетний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. Другой пассажир - житель города Санкт-Петербурга, которому сорок четыре года, курил на борту самолета, что категорически запрещено.

"Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных. В отношении первого из них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ. Другой привлечен к административной ответственности по статье 6.24 КоАП РФ", - сообщила представитель МВД.

До этого в небе произошло три случая авиадебоша. Нарушители порядка на высоте более десяти тысяч метров не отказывали себе ни в чем: ругались матом, разгуливали по салону, были нетрезвы и даже устроили драку. В одном из эпизодов весьма негативно показал себя экранный борец с преступностью актер Максим Аверин.

А на авиарейсе Москва - Минеральные Воды на борту во время полета подрались две пассажирки. В Минводах самолет пришлось встречать и полиции, и бригаде врачей.