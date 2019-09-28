В Приморье форум "Полезно пенсионерам" собрал рекордное число участников

Более 1,2 тысячи жителей Приморского края возраста 50+ приняли участие в работе четвертого форума "Полезно пенсионерам", сообщается на сайте краевой администрации.

На форуме были открыты консультационные площадки по вопросам медицинского, социального обслуживания и пенсионного обеспечения. У специалистов центра занятости пенсионеры интересовались, как пройти профессиональную подготовку или найти работу.

Пожилым людям рассказывали, как оказать первую медицинскую помощь, в чем особенностискандинавской ходьбы и гимнастики цигун. Пенсионеры интересовались волонтерским движением "Серебряное добровольчество", участвовали в конкурсе красоты и "Поединке хоров", посещали мастер-классы.

По словам и.о. директора департамента труда и социального развития Приморья Светланы Красицкой, форум - хорошая дискуссионная площадка для обмена опытом между представителями власти, социально ответственным бизнесом, НКО, работающими с пожилыми людьми и добровольческими организациями.