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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Российский пилот Шварцман стал чемпионом "Формулы-3"

Текст: Максим Домчев
Фото: instagram.com/robertshwartzman Фото: instagram.com/robertshwartzman
Фото: instagram.com/robertshwartzman

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал чемпионом серии автогонок в классе машин "Формула-3". Он забронировал за собой титул после первого заезда на ВТБ Гран-при России.

Фото: EPA.
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Шварцман финишировал вторым в первой гонке и набрал 22 очка. Благодаря этому он стал недосягаем для преследователей. Причем 4 балла из 22 он получил за то, что завоевал поул-позишн по итогам квалификации. В общем зачете у россиянина стало 202 очка.

Выиграл гонку партнер россиянина по команде Маркус Армстронг из Новой Зеландии. В этом же заезде выступал и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Дэвид, финишировавший 22-м. Вторая гонка этапа в Сочи пройдет в воскресенье.

"Горжусь нашим достижением. Спасибо команде, было большое давление на меня здесь, в Сочи, последние две ночи я почти не спал. Спасибо огромное нашим болельщикам, поддержка - это самое главное для гонщиков", - приводит слова Шварцмана ТАСС.

Эксперты уверены, что в скором будущем Шварцману по силам будет завоевать место пилота в одной из команд "Формулы-1".

Спорт Виды спорта Автомото Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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