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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит историю с изъятием детей у многодетной матери на Урале

Текст: Мария Лисина

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал региональному управлению по Челябинской области поручение проверить обстоятельства случая, получившего огласку в СМИ, когда у многодетной матери изъяли троих детей.

Фото: iStock
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История произошла в деревне Степановка Октябрьского района. Выяснилось, что женщину госпитализировали в больницу Челябинска, там ей должны были провести операцию по удалению камней из почек. В это время пять ее детей остались дома под надзором знакомого матери. Однако, по ее словам, в одну из ночей в дом нагрянула полиция, и увезла несовершеннолетних в возрасте от трех до 14 лет в реабилитационный центр (РЦ). Позже, по словам Нины, ее пытались вынудить подписать документы о согласии на передачу ребят в РЦ, однако она не согласилась.

- Председатель Следственного комитета поручил подчиненным детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, потребовав в кратчайшие сроки, при наличии законных оснований, дать правовую оценку действиям лиц, причастных к нарушению прав граждан, сообщается в Следственном комитете России.

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Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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