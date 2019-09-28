СК проверит историю с изъятием детей у многодетной матери на Урале

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал региональному управлению по Челябинской области поручение проверить обстоятельства случая, получившего огласку в СМИ, когда у многодетной матери изъяли троих детей.

История произошла в деревне Степановка Октябрьского района. Выяснилось, что женщину госпитализировали в больницу Челябинска, там ей должны были провести операцию по удалению камней из почек. В это время пять ее детей остались дома под надзором знакомого матери. Однако, по ее словам, в одну из ночей в дом нагрянула полиция, и увезла несовершеннолетних в возрасте от трех до 14 лет в реабилитационный центр (РЦ). Позже, по словам Нины, ее пытались вынудить подписать документы о согласии на передачу ребят в РЦ, однако она не согласилась.

- Председатель Следственного комитета поручил подчиненным детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, потребовав в кратчайшие сроки, при наличии законных оснований, дать правовую оценку действиям лиц, причастных к нарушению прав граждан, сообщается в Следственном комитете России.