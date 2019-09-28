Полпред президента предложил уральцам перенимать ценный опыт Югры

Целый ряд социальных объектов посетил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов в ходе визита в Югру. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

За два года снесем все "аварийки"

В их числе - многоквартирный двухэтажный деревянный жилой дом №77 по улице Калинина Ханты-Мансийска. Этот дом, построенный 55 лет назад, признан аварийным и по закону подлежит сносу. Он состоит из 17 жилых помещений, десять из которых находится в муниципальной собственности, и семь принадлежат гражданам. В доме проживали 25 человек.

Сейчас в нем осталась одна семья, ее планируют переселить в комфортное, благоустроенное жилье уже в самое ближайшее время. Во временное пользование этим людям предоставлено жилье из маневренного фонда, а в октябре будет заключен договор мены на передачу жилого помещения в собственность. Сам дом будет снесен до 1 декабря 2019 года.

По словам главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, сегодня в ветхом состоянии в; столице Югры - 77 домов, в них проживают 260 семей. 21 строение уже находится в стадии расселения. Максим Ряшин заверил полпреда президента, что все 77 аварийных домов будут расселены и снесены в течение двух ближайших лет.

При этом в муниципалитете полностью выполнены поручения президента России и губернатора Югры о расселении домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

- Два года назад мы снесли последний дом с печным отоплением, - отметил Максим Ряшин.

Создаем равные возможности для всех

В ходе визита Николай Цуканов также посетил микрорайон "Иртыш", где сейчас активно ведется комплексная застройка. Здесь возводятся многоквартирные жилые дома, функционируют детские сады и школы. В скором будущем появятся конгрессно-выставочный центр, молодежно-спортивный и новый жилой комплекс.Уже в следующем году в микрорайоне начнется создание рекреационной зоны, предназначенной для отдыха горожан, и включающей в себя спортивные, игровые площадки, "зеленую" зону и т. д.

Кроме того, полпред главы государства посетил среднюю школу №4 Ханты-Мансийска, также расположенную в "Иртыше".

Сегодня в ней учатся 1650 юных хантымансийцев. Учреждение реализует проект сетевого центра инклюзивного образования "Инклюверсариум", программу духовно-нравственного воспитания "Социокультурные истоки".

Школа является опорным центром по инклюзивному образованию. Проект "Инклюверсариум" позволил приобрести и установить оборудование для реабилитации, адаптации, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобное есть лишь в специализированных центрах. В результате у детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательной системы появилась возможность учиться в обычной школе.

Из 1650 учащихся 113 имеют статус "Ребенок с ограниченными возможностями здоровья": 69 - с задержкой психического развития, шестнадцать - с тяжелыми нарушениями речи, пятнадцать детей - с нарушением опорно-двигательного аппарата, девять - с проблемами в здоровье, три слабовидящих ребенка, и один с интеллектуальными нарушениями.

В учебных кабинетах для слабовидящих детей установлено специальное оборудование, позволяющие облегчить процесс чтения и письма. Ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут передвигаться при помощи лифтов, инвалидных колясок, а при необходимости использовать специализированную мебель.

Кроме того, в школе оснащены кабинеты педагога-психолога, дефектолога и логопеда. Кабинет психолога, который посещают 85 юных горожан, оснащен релаксационной зоной, позволяющей нормализовать психоэмоциональное состояние учеников, улучшить их самочувствие.

С дефектологом занимаются 35 детей. Кабинет оснащен дидактическим инструментарием, направленным на исправление недостатков психофизического развития и устранение трудностей в обучении. Инструментарий логопедического кабинета позволяет провести диагностику всех учащихся и выявить тех, кто нуждается в дополнительной помощи и коррекции. Всего логопеда посещают 50 детей. Система, выстроенная в рамках реализации проекта, позволяет охватить детей с любыми нарушениями. Все педагоги и специалисты учреждения прошли обучающие курсы.

Николай Цуканов высоко оценил возможности "Инклюверсариума", подчеркнув, что не в каждом регионе и не в каждой школе создаются такие возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, в школе функционируют еще и собственный актовый и конференц-залы, свой пищеблок, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, комната школьного самоуправления, радиоузел, фотокиностудия, тренажерные залы и многое другое.

"Лучшие практики Югры нужно тиражировать"

- Комплексный школьный проект в Югре реализуется в Нижневартовске. Он рассчитан на более чем 2700 мест. Комплекс объединяет несколько зданий спортивной, культурной, направленности, актовые залы, библиотеки, пищеблоки и многие другие объекты, - проинформировала Николая Цуканова губернатор Югры Наталья Комарова.

Школа с 2016 года реализует программу "Воспитание на социокультурном опыте". Программа обеспечивает создание социальной среды для развития учащихся, объединяет воспитательную, учебную деятельность, основанную на системе духовных идеалов. Программа ориентирована на все возрастные категории детей с учетом их психологических особенностей. Она определяет основные пути их развития, воспитания и социализации.

Специалисты учреждения на основе этой программы разработали проект собственного летнего лагеря с дневным пребыванием детей. Он реализуется уже в течение пяти лет. Этот проект был презентован на федеральном уровне, эксперты внесли его в число лучших практик, транслируемых в некоторых регионах России. Действующий в школе бассейн позволяет на уроках физической культуры учить детей плаванию, приучать их к воде, начиная с первого класса.

- Их обучают опытные тренеры. Когда ребята достигают определенных результатов, демонстрируя дальнейшее желание заниматься водными видами спорта, мы включаем их в состав команд для участия в городских, окружных и межрегиональных соревнованиях, - рассказал директор школы Василий Репский.

Николай Цуканов нацелил руководство учреждения, муниципалитета и округа на проведение специализированных педагогических конференций для обмена опытом и тиражирования успешных практик школы.

- Здесь накоплен богатый опыт, реализуются прекрасные программы. Все это необходимо распространять. Принять решение о проведении таких конференций нужно если не на уровне губернатора, то на уровне заместителей главы региона, - нацелил полпред президента.

Подводя итог инспектированию социально значимых объектов, Николай Цуканов подчеркнул, что Ханты-Мансийск - это город, обладающий отличной инфраструктурой, строящий комфортное жилье для граждан, создающий все условия для получения детьми качественного образования.

- Я дал поручение органам власти регионов УрФО создать условия для обмена лучшими практиками. Так, например, есть чему поучиться у Югры в части организации образования для особенных детей, реализации программ дополнительного образования. И региону есть что перенять у югорчан. Необходимо внедрять положительный опыт в целом по округу, - подчеркнул Николай Цуканов.

- Ханты-Мансийск произвел на меня очень благоприятное впечатление. Благодарю губернатора Югры Наталью Комарову, главу города Максима Ряшина за проводимую работу, - резюмировал полномочный представитель президента России в УрФО.