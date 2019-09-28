Полпред президента предложил уральцам перенимать ценный опыт Югры

Новости

Умер Марк Захаров 12:37
"Ливерпуль" могут исключить из кубка английской лиги 12:35
Видео: байкер-"обочечник" нарвался на наряд полиции 12:33
На Алтае задержали подозреваемого в жестком убийстве матери и детей 12:28
В Барнауле при взрыве погиб рабочий пункта приема металлолома 12:27
Россияне не пострадали во время пожара на борту судна в Южной Корее 12:18
СМИ: Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом врача "скорой помощи" 12:00
Стали известны пары 1/4 финала женского Кубка России по баскетболу 11:58
На Западе оценили видео с пуском "смертоносного оружия" России 11:58
В Греции из-за пожара на пароме эвакуировали 500 пассажиров 11:49
В финале конкурса "Цифровой прорыв" проходит школьный хакатон 11:48
Сотни человек освобождены из нигерийского "дома пыток" 11:45
Польша настаивает на выплате 850 миллиардов евро репараций от Германии 11:40
Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" объявил победителей 11:09
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва 10:52
"Я ничего не сделал": Максим Аверин не намерен извиняться за дебош 10:49
На востоке Крыма нашли три авиабомбы времен войны 10:35
СК проверит историю с изъятием детей у многодетной матери на Урале 10:33
Администрация США ограничила доступ к беседам Трампа с мировыми лидерами 10:24
СМИ: Среди членов экипажа загоревшегося в Корее судна находились россияне 10:14
В московском метро остановлены поезда "салатовой" ветки 10:12
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России 09:30
Депутаты бундестага призвали сделать шаг навстречу снятия санкций с РФ 09:06
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака 08:43
До 15 увеличилось число пострадавших при взрыве в Афганистане 08:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
28.09.2019 11:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полпред президента предложил уральцам перенимать ценный опыт Югры

Текст: Елена Панова
Целый ряд социальных объектов посетил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов в ходе визита в Югру. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

За два года снесем все "аварийки"

В их числе - многоквартирный двухэтажный деревянный жилой дом №77 по улице Калинина Ханты-Мансийска. Этот дом, построенный 55 лет назад, признан аварийным и по закону подлежит сносу. Он состоит из 17 жилых помещений, десять из которых находится в муниципальной собственности, и семь принадлежат гражданам. В доме проживали 25 человек.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Николай Цуканов высоко оценил реализацию нацпроектов в Югре

Сейчас в нем осталась одна семья, ее планируют переселить в комфортное, благоустроенное жилье уже в самое ближайшее время. Во временное пользование этим людям предоставлено жилье из маневренного фонда, а в октябре будет заключен договор мены на передачу жилого помещения в собственность. Сам дом будет снесен до 1 декабря 2019 года.

По словам главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, сегодня в ветхом состоянии в; столице Югры - 77 домов, в них проживают 260 семей. 21 строение уже находится в стадии расселения. Максим Ряшин заверил полпреда президента, что все 77 аварийных домов будут расселены и снесены в течение двух ближайших лет.

При этом в муниципалитете полностью выполнены поручения президента России и губернатора Югры о расселении домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

- Два года назад мы снесли последний дом с печным отоплением, - отметил Максим Ряшин.

Создаем равные возможности для всех

В ходе визита Николай Цуканов также посетил микрорайон "Иртыш", где сейчас активно ведется комплексная застройка. Здесь возводятся многоквартирные жилые дома, функционируют детские сады и школы. В скором будущем появятся конгрессно-выставочный центр, молодежно-спортивный и новый жилой комплекс.Уже в следующем году в микрорайоне начнется создание рекреационной зоны, предназначенной для отдыха горожан, и включающей в себя спортивные, игровые площадки, "зеленую" зону и т. д.

Кроме того, полпред главы государства посетил среднюю школу №4 Ханты-Мансийска, также расположенную в "Иртыше".

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Жители Югры выберут герб региона. Предложено четыре варианта

Сегодня в ней учатся 1650 юных хантымансийцев. Учреждение реализует проект сетевого центра инклюзивного образования "Инклюверсариум", программу духовно-нравственного воспитания "Социокультурные истоки".

Школа является опорным центром по инклюзивному образованию. Проект "Инклюверсариум" позволил приобрести и установить оборудование для реабилитации, адаптации, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобное есть лишь в специализированных центрах. В результате у детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательной системы появилась возможность учиться в обычной школе.

Из 1650 учащихся 113 имеют статус "Ребенок с ограниченными возможностями здоровья": 69 - с задержкой психического развития, шестнадцать - с тяжелыми нарушениями речи, пятнадцать детей - с нарушением опорно-двигательного аппарата, девять - с проблемами в здоровье, три слабовидящих ребенка, и один с интеллектуальными нарушениями.

В учебных кабинетах для слабовидящих детей установлено специальное оборудование, позволяющие облегчить процесс чтения и письма. Ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут передвигаться при помощи лифтов, инвалидных колясок, а при необходимости использовать специализированную мебель.

Фото: Nadezhda1906/iStock
Практику Югры по реконструкции школ можно использовать по всей стране

Кроме того, в школе оснащены кабинеты педагога-психолога, дефектолога и логопеда. Кабинет психолога, который посещают 85 юных горожан, оснащен релаксационной зоной, позволяющей нормализовать психоэмоциональное состояние учеников, улучшить их самочувствие.

С дефектологом занимаются 35 детей. Кабинет оснащен дидактическим инструментарием, направленным на исправление недостатков психофизического развития и устранение трудностей в обучении. Инструментарий логопедического кабинета позволяет провести диагностику всех учащихся и выявить тех, кто нуждается в дополнительной помощи и коррекции. Всего логопеда посещают 50 детей. Система, выстроенная в рамках реализации проекта, позволяет охватить детей с любыми нарушениями. Все педагоги и специалисты учреждения прошли обучающие курсы.

Николай Цуканов высоко оценил возможности "Инклюверсариума", подчеркнув, что не в каждом регионе и не в каждой школе создаются такие возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, в школе функционируют еще и собственный актовый и конференц-залы, свой пищеблок, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, комната школьного самоуправления, радиоузел, фотокиностудия, тренажерные залы и многое другое.

"Лучшие практики Югры нужно тиражировать"

- Комплексный школьный проект в Югре реализуется в Нижневартовске. Он рассчитан на более чем 2700 мест. Комплекс объединяет несколько зданий спортивной, культурной, направленности, актовые залы, библиотеки, пищеблоки и многие другие объекты, - проинформировала Николая Цуканова губернатор Югры Наталья Комарова.

Школа с 2016 года реализует программу "Воспитание на социокультурном опыте". Программа обеспечивает создание социальной среды для развития учащихся, объединяет воспитательную, учебную деятельность, основанную на системе духовных идеалов. Программа ориентирована на все возрастные категории детей с учетом их психологических особенностей. Она определяет основные пути их развития, воспитания и социализации.

Фото: iStock
Опыт семейного ухода за пожилыми в Югре рекомендовали всей России

Специалисты учреждения на основе этой программы разработали проект собственного летнего лагеря с дневным пребыванием детей. Он реализуется уже в течение пяти лет. Этот проект был презентован на федеральном уровне, эксперты внесли его в число лучших практик, транслируемых в некоторых регионах России. Действующий в школе бассейн позволяет на уроках физической культуры учить детей плаванию, приучать их к воде, начиная с первого класса.

- Их обучают опытные тренеры. Когда ребята достигают определенных результатов, демонстрируя дальнейшее желание заниматься водными видами спорта, мы включаем их в состав команд для участия в городских, окружных и межрегиональных соревнованиях, - рассказал директор школы Василий Репский.

Николай Цуканов нацелил руководство учреждения, муниципалитета и округа на проведение специализированных педагогических конференций для обмена опытом и тиражирования успешных практик школы.

Фото: iStock
В Югре пройдет онлайн-конференция, тему для которой предложили жители

- Здесь накоплен богатый опыт, реализуются прекрасные программы. Все это необходимо распространять. Принять решение о проведении таких конференций нужно если не на уровне губернатора, то на уровне заместителей главы региона, - нацелил полпред президента.

Подводя итог инспектированию социально значимых объектов, Николай Цуканов подчеркнул, что Ханты-Мансийск - это город, обладающий отличной инфраструктурой, строящий комфортное жилье для граждан, создающий все условия для получения детьми качественного образования.

- Я дал поручение органам власти регионов УрФО создать условия для обмена лучшими практиками. Так, например, есть чему поучиться у Югры в части организации образования для особенных детей, реализации программ дополнительного образования. И региону есть что перенять у югорчан. Необходимо внедрять положительный опыт в целом по округу, - подчеркнул Николай Цуканов.

- Ханты-Мансийск произвел на меня очень благоприятное впечатление. Благодарю губернатора Югры Наталью Комарову, главу города Максима Ряшина за проводимую работу, - резюмировал полномочный представитель президента России в УрФО.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россияне не пострадали во время пожара на борту судна в Южной Корее
Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН
Депутаты бундестага призвали сделать шаг навстречу снятия санкций с РФ
CNN: Спецпредставитель США по Украине уходит в отставку
Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией