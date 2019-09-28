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28.09.2019 15:52
Рубрика: Культура

Собянин о Захарове: Ушел из жизни один из наших величайших современников

Текст: Ангелина Зеленькова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, назвав режиссера одним из величайших современников, театральные постановки и фильмы которого дарили зрителю радость от соприкосновения с настоящим искусством.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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На своей странице в Twitter градоначальник написал: "С глубокой скорбью узнал о кончине Марка Анатольевича Захарова. Это невосполнимая потеря для Москвы и всей российской культуры. Ушел из жизни один из наших величайших современников - режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино. Десятки лет спектакли и фильмы Марка Захарова дарили радость от соприкосновения с настоящим искусством".

Сергей Собянин также выразил соболезнования дочери режиссера Александре Захаровой и всем его родным и близким.

Напомним, художественный руководитель театра "Ленком", российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров умер на 86-м году жизни. Как сообщил директор театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

Культура Театр Драматический театр Москва Мэр Москвы Скончался режиссер Марк Захаров
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