В Германии задержали знаменитого "человека-паука"

В Германии полиция задержала знаменитого французского "человека-паука" Алена Робера после восхождения на здание высотой 153 метра в банковском квартале Франкфурта-на-Майне, сообщает портал Spiegel-online.

По свидетельствам очевидцев, 57-летний альпинист успешно покорил небоскреб Skyper. Полиция задержала смельчака, после того как за 20 минут он преодолел высоту и спустился на землю. Стражи правопорядка доставили француза в полицейский участок. Роберу может быть предъявлено обвинения в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении в жилище.

К наиболее успешным акциям "человека-паука" в последнее время относятся покорение небоскреба в Гонконге и самого высокого здания в столице Филиппин Маниле.