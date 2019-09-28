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28.09.2019,  
22:07
Текст:  Руслан Мельников

В Китае рассказали о российском "кошмаре авианосца"

Китайские военные эксперты анализируют позицию российского военного руководства о важности развития средств защиты от авианосцев.
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

Как отмечают "Вести", в китайских СМИ упоминается соответствующее заявление министра обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Эксперты из Поднебесной считают, что речь идет о противокорабельной крылатой ракете дальнего действия комплекса П-700 "Гранит". В частности, упоминается, что пуск ракеты осуществила атомная подлодка "Омск".

При этом удалось поразить морскую цель, располагавшуюся на дистанции 350 километров. В качестве мишени использовалось старое судно. Учения проводились в Тихом океане.

Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону. Между тем "Омск" имеет на вооружении 24 ракеты П-700 "Гранит", и подобная мощь еще со времен холодной войны считалась "кошмаром авианосца".

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