В Китае рассказали о российском "кошмаре авианосца"

Китайские военные эксперты анализируют позицию российского военного руководства о важности развития средств защиты от авианосцев.

Как отмечают "Вести", в китайских СМИ упоминается соответствующее заявление министра обороны РФ Сергей Шойгу.

Эксперты из Поднебесной считают, что речь идет о противокорабельной крылатой ракете дальнего действия комплекса П-700 "Гранит". В частности, упоминается, что пуск ракеты осуществила атомная подлодка "Омск".

При этом удалось поразить морскую цель, располагавшуюся на дистанции 350 километров. В качестве мишени использовалось старое судно. Учения проводились в Тихом океане.

Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону. Между тем "Омск" имеет на вооружении 24 ракеты П-700 "Гранит", и подобная мощь еще со времен холодной войны считалась "кошмаром авианосца".