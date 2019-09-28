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28.09.2019 15:15
Рубрика: Культура

Володин: Марк Захаров стал значимой частью истории театра и кино

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким режиссера Марка Захарова, который скончался в субботу на 86-м году жизни. Глава нижней палаты парламента РФ отметил его талант и вклад в искусство.

- Легендарный художественный руководитель театра "Ленком", замечательный педагог, человек неиссякаемой творческой энергии, Марк Анатольевич стал значимой частью истории отечественного театра и кино, - подчеркнул Володин, которого цитирует пресс-служба ГД.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Глава нижней палаты отметил огромную работоспособность режиссера и его уникальный дар открывать таланты. Вячеслав Володин напомнил, что среди учеников и последователей творческой школы Марка Анатольевича - всенародно любимые актеры, известные режиссеры.

Председатель ГД напомнил о выдающихся постановках Захарова на сцене "Ленкома", среди которых спектакли "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Они отличались самобытным стилем и неожиданными режиссерскими решениями, считает Володин.

- А художественные картины "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви" стали классикой кинематографа, - добавил он.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Вместе с тем Марк Анатольевич вел активную общественную и политическую деятельность - был избран народным депутатом СССР, отметил спикер Госдумы.

- Светлая память о Марке Анатольевиче Захарове навсегда останется в наших сердцах, - заключил он.

Культура Театр Драматический театр Законодательная власть Госдума Скончался режиссер Марк Захаров
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