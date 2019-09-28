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Вышел трейлер финального сезона сериала "Стрела"

Новости
    28.09.2019, 16:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канал The CW показал на YouTube-трейлер восьмого сезона тепло в целом принятого поклонниками телесупергероик-сериала "Стрела". Напомним: новый сезон станет для шоу финальным. Кроме того, в сезоне анонсированы всего десять серий.

Впрочем, глобального повода для отчаяния фэнов нет - впереди зрителя ждет масса мордобоя во имя добра от следующего наряда бойцов DC, которым будет посвящен спин-офф "Стрелы".

С участием, в частности, Черной Канарейки, дочери Зеленой Стрелы и Фелисити Смоук Мии Смоук, она же Блэкстар, и Черной Сирены.

Блэкстар, напомним, была представлена в седьмом сезоне "Стрелы", засветившись в шести эпизодах. Канарейка появилась во втором сезоне.

Премьера сезона - 15 октября. И его заключительная серия параллельно станет пилотной для спин-оффа о бригаде Канареек.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер финального сезона "Коня БоДжека"

"Стрела" (Arrow), созданная Грегом Берланти, Марком Гуггенхаймом и Эндрю Крайсбергом и основанная на одноименных комиксах DC, начал выходить в 2012-м.

По центру - миллиардер Оливер Куин, который считался погибшим в кораблекрушении, но, как оказалось, всего лишь просидел пять лет на острове в Тихом океане. После чего вернулся в родной город и стал борцом с преступностью и коррупцией.

Green Arrow, современный Робин Гуд, дебютировал в 73-м выпуске More Fun Comics в ноябре 1941 года.

Черная Канарейка (Black Canary), Дина Дрейк, была создана Робертом Канигером и Кармайном Инфантино и дебютировала в Flash Comics в августе 1947-го. Второй Канарейкой стала Дина Лорел Лэнс, дочь Дины Дрейк. Ее дебют пришелся на 219-й номер Justice League of America в 1983 году.

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