Алексей Воробьев сыграет с Джоном Малковичем в сериале Netflix

Джон Малкович, Бен Шварц ("Парки и зоны отдыха") и российский певец и актер Алексей Воробьев сыграют в ситкоме Netflix "Космические силы" (Space Force), одним из создателей которого выступает комик Стив Карелл - сценаристом и сопродюсером.

Как пишет Variety, у самого Карелла на шоу роль генерала Марка Нейрда, назначенного американским правительством руководить лунной миссией с дэдлайном на 2024 год. У Малковича - роль доктора Адриана Мэллори, главного научного советника проекта, "блестящего, но надменного ученого", стремящегося не допустить эскалации "звездных войн". Шварц сыграет хитрого и подлого пиарщика Тони Скарапидуччи, Воробьев (Alex Sparrow) - Юрия "Бобби" Телатовича, наблюдателя от России.

Плюс в касте обозначены Диана Сильверс, в роли дочери Нейрда Эрин, Тони Ньюсом (Габби из "Брокмайера") - в роли военной летчицы с большими амбициями, Джимми Ян - в роли астрофизика доктора Чана Кайфана, и Дон Лейк - в роли генерала-приспешника Нейрда.

Уточнено, что идея сериала берет свое начало в прошлогодней речи Дональда Трампа, приказавшего Пентагону создать "космические войска". В декабре Трамп подписал приказ о создании Space Command - Космического командования, рассматривающегося как первый шаг к созданию Космических сил, которые попадают под компетенцию ВВС США.

Netflix дал отмашку на сезон из десяти эпизодов шоу с премьерой на 2020 год.