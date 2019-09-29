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29.09.2019 21:28
Рубрика: Спорт

Джикия: Говорить о причине провала Кононова с моей стороны некорректно

Текст: Артур Нанян

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия ответил на вопросы журналистов по окончании матча 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:2).

Джикия оказался единственным представителем клуба, согласившимся прокомментировать увольнение главного тренера команды Олега Кононова.

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По словам защитника, ему было комфортно работать с Кононовым. Георгий также подчеркнул, что ему было бы некорректно говорить о причине провала Олега Георгиевича в "Спартаке".

"Посмотрим, пойдут ли нам на пользу эти изменения. Я бы не хотел рассуждать о том, почему у Кононова не получилось в "Спартаке". Это было бы некорректно с моей стороны", - сказал Джикия. "Мы хотели, чтобы у нас шла игра как можно лучше, мы хотели зарабатывать очки и улучшить свое положение. Но увы".

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