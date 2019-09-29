Путин поздравил евреев России с праздником

Президент России направил поздравление российским евреям с праздником Рош ха-Шана - наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю.

"Этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждает их заботиться о чистоте своих помыслов и поступков", - отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что еврейские организации России с глубоким уважением относятся к бесценному наследию предков и приобщают молодежь к традициям, а также отметил их активное участие в общественной жизни, в реализации социальных, благотворительных инициатив, в поддержании межнационального и межрелигиозного диалога в стране.