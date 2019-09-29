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29.09.2019 21:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП

Текст: Анна Юркова

В Левокумском районе Ставропольского края в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ставрополью.

Авария произошла в 15.30 дня на 183-м километре федеральной трассы Кочубей - Зеленокумск - Минеральные воды. На дороге столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и ВАЗ.

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"Травмы получили шесть человек, среди них девятилетний ребенок. Мальчик серьезно не пострадал, так как в момент удара находился на заднем пассажирском сидении, пристегнутый детским удерживающим устройством. Всех пассажиров доставили в районную больницу. Предварительная причина ДТП - нарушение правил обгона 47-летним водителем автомобиля Toyota Corolla, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На месте происшествия работают правоохранители. Затора не было, движение не перекрывалось.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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