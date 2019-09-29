Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.09.2019,  
12:18
Текст:  Светлана Цыганкова

Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Ленинградской области военнослужащие Западного военного округа и члены поисковых отрядов собрали более одной тысячи килограммов немецкого вооружения. Из него отольют ступени главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Шойгу открыл в парке "Патриот" памятник миротворцам

Как сообщает пресс-служба ЗВО, поисковики, работавшие в нынешнем сезоне в экспедициях в местах боев Великой Отечественной войны, нашли большое количество элементов немецкого стрелкового оружия и боевой техники, осколков от разорвавшихся боеприпасов. Многие находки передали в музеи. На переплавку для ступеней храма пойдет то, что не представляет исторической ценности.

Парк "Патриот" расположен в подмосковной Кубинке. Его открыли в 2015 году. В парке проводится крупнейший отечественный военный форум "Армия". Здесь два музейных комплекса с выставкой военной техники разных временных этапов, огневой центр и центр военно-тактических игр, есть зона реконструкции, партизанская деревня.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Великая Отечественная война
Фото: Минобороны РФ
Погружение подлодки на дно сняли изнутри 12:04
Под Ростовом поисковики нашли гильзу с посланием из 1943 года 16.09.2019
В Воронеже у дома нашли закопанный пулемет 06.09.2019
боеприпасы
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
На фото попала "ловушка" кораблей ВМС Китая для авианосца США 11:25
Уничтожающие любой танк снаряды применили на учениях "Центр-2019" 25.09.2019
Тяжелым огнеметам "Солнцепек" добавят мощи 24.09.2019
поисковики
Фото: Минобороны РФ
На Каспии прошли учения с применением загоризонтного радара 06:23
На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем 02.07.2019
На Балтике найдут все погибшие в Великую Отечественную войну подлодки 19.03.2019