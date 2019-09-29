Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма

В Ленинградской области военнослужащие Западного военного округа и члены поисковых отрядов собрали более одной тысячи килограммов немецкого вооружения. Из него отольют ступени главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, поисковики, работавшие в нынешнем сезоне в экспедициях в местах боев Великой Отечественной войны, нашли большое количество элементов немецкого стрелкового оружия и боевой техники, осколков от разорвавшихся боеприпасов. Многие находки передали в музеи. На переплавку для ступеней храма пойдет то, что не представляет исторической ценности.

Парк "Патриот" расположен в подмосковной Кубинке. Его открыли в 2015 году. В парке проводится крупнейший отечественный военный форум "Армия". Здесь два музейных комплекса с выставкой военной техники разных временных этапов, огневой центр и центр военно-тактических игр, есть зона реконструкции, партизанская деревня.