Новости

Преемник Могерини назвал санкции современным оружием 06:32
На Каспии прошли учения с применением загоризонтного радара 06:23
Два военных самолета США замечены у берегов Крыма 06:09
В Дагестане 16-летний подросток подозревается в убийстве отца 05:42
Воронцевич первым совершил 1000-й подбор в Единой лиге 05:34
Во Владивостоке освящен поклонный крест Тихоокеанского флота 05:10
Разлив нефтепродуктов в Комсомольске-на-Амуре не угрожает жителям 04:55
Медведчук прокомментировал отставку Волкера 04:30
У побережья Камчатки проведены ракетные и артиллерийские стрельбы 04:10
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины 03:52
Более 30 человек погибли в ДТП с автобусом на востоке Китая 03:06
В Петербурге полиция задержала подозреваемого в поджоге храма 02:51
Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами 02:20
МиГ-29 разбился на западе Словакии 01:50
Мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра в США 01:30
СМИ сообщили об обязанности Facebook и WhatsApp по передаче данных Лондону 00:44
Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска 00:36
Медведчук обвинил Волкера в "архинепрофессионализме" и вредительстве 00:07
США потребовали выдачи задержанного в Валенсии россиянина 28.09.2019
На Украине родился ребенок с двумя головами 28.09.2019
Дзюба назвал игру "Зенита" безобразной, а Семак похвалил VAR 28.09.2019
С затонувшего буксира с украинскими моряками спасены только три человека 28.09.2019
Хлопок произошел на горящей плавбазе в Охотском море 28.09.2019
В Китае рассказали о российском "кошмаре авианосца" 28.09.2019
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином 28.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
29.09.2019 06:09
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Два военных самолета США замечены у берегов Крыма

Два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма. Они провели разведку российской территории, сообщает РИА Новости.

Фото: Bobbi Zapka/ wikipedia
Самолеты-разведчики США замечены у северо-западных границ России

Воздушное судно Lockheed ЕР-3Е Orion, вылетевшее с аэродрома Суда-Бей в Греции, несколько часов летало над Черным морем на высоте почти шесть километров. А противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon поднялся в небо с авиабазы НАТО в Италии. Разведывательная операция также продолжалась несколько часов.

Наибольшую заинтересованность американцы проявили к Севастополю. Poseidon несколько раз приближался к берегу на минимальное расстояние - 35 километров. Отметим, что в этом месяце российские военные фиксируют пролеты "воздушных шпионов" практически ежедневно.

В мире США Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами
Путин приедет проститься с Шираком
Депутаты бундестага призвали сделать шаг навстречу снятия санкций с РФ
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины