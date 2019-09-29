Два военных самолета США замечены у берегов Крыма

Два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма. Они провели разведку российской территории, сообщает РИА Новости.

Воздушное судно Lockheed ЕР-3Е Orion, вылетевшее с аэродрома Суда-Бей в Греции, несколько часов летало над Черным морем на высоте почти шесть километров. А противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon поднялся в небо с авиабазы НАТО в Италии. Разведывательная операция также продолжалась несколько часов.

Наибольшую заинтересованность американцы проявили к Севастополю. Poseidon несколько раз приближался к берегу на минимальное расстояние - 35 километров. Отметим, что в этом месяце российские военные фиксируют пролеты "воздушных шпионов" практически ежедневно.