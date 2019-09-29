СМИ составили рейтинг лучших смартфонов года

Китайский OnePlus 7T назван лучшим смартфоном года по версии журнала Business Insider. По мнению автора материала, у гаджета красивый дизайн, хорошая камера, автономность и лучшая производительность среди Android-устройств в 2019 году.

На втором месте оказался iPhone 11 от компании Apple благодаря отличному 6,1-дюймовому экрану, мощному процессору, а также производительной камере.

Третье место заняла другая модель OnePlus, которая называется 7 Pro. От вышеперечисленных гаджетов ее отличает сверхбыстрая работа датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица.

Четвертое место благодаря хорошей производительности, автономности и OLED-дисплеям разделили два смартфона от компании Google: Pixel 3a и Pixel 3a XL..

Пятое место автор материала отдал еще одной модели OnePlus - 6T. Как и другие гаджеты данного производителя, устройство имеет отличную автономность, производительные датчики распознавания лица и отпечатков пальцев, а также сверхбыстрое зарядное устройство.