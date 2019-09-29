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Более 620 миллионов человек пользуются мобильными приложениями

29.09.2019,  
21:24
Российская газета - Спецвыпуск № 218(7976)
Согласно данным Китайского информационного интернет-центра, по состоянию на июнь около 621 миллиона человек в Китае использовали мобильные платежи, что на 37,9 миллиона больше, чем в прошлом году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В июне онлайн-платежи осуществили в общей сложности 633 миллиона человек, что на 32,6 миллиона больше, чем в декабре 2018 года, сообщили в центре. Около 421 миллиона человек заказывали еду онлайн, что на 15,16 миллиона больше, чем в конце 2018 года, при этом 417 миллионов человек делали заказы с мобильного телефона, что на 20,37 миллиона больше, чем в конце 2018 года.

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