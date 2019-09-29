Новости

В Дербенте установили рекорд по самой массовой свадьбе в России 19:05
СМИ раскрыли тайну Волкера о поставках оружия на Украину 18:57
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян 18:45
Аксенов выразил соболезнования родным экс-президента Крыма 18:35
Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей 18:27
Власти Венеции запретили продажу дешевой сувенирной продукции 17:59
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний 17:49
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России 17:42
Пенсионеры стран Балтии наиболее подвержены риску бедности в ЕС 17:38
СК возбудил дело после надругательства над иностранкой в парке Балашихи 17:21
Фанаты "Спартака" скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова 17:14
В Австрии проходят досрочные выборы в парламент 17:09
КС Италии признал эвтаназию допустимой при особых условиях 17:02
Алексей Воробьев сыграет с Джоном Малковичем в сериале Netflix 16:45
ГУ МВД по Москве: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек 16:32
Вышел первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" 15:45
На согласованный властями митинг в Москве собралось около 5 тысяч человек 15:40
Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта 15:39
Феттель не сумел финишировать на ВТБ Гран-при России 2019 15:38
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов 15:26
Борис Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента 15:22
В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы 15:15
При переписи населения в 2020 году будут использоваться большие данные 15:14
В Москве-реке найдена иномарка с двумя телами 15:06
Сотни французов пришли к Дому Инвалидов проститься с Жаком Шираком 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
29.09.2019 17:59
Рубрика: В мире

Власти Венеции запретили продажу дешевой сувенирной продукции

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Мэрия Венеции в рамках кампании по сохранению исторического облика города на воде и его уникальной идентичности, решила объявить войну некачественным импортным сувенирам.

Фото: maarivonline/Instagram
Туристы разбирают канарский пляж на сувениры

Накануне городской совет принял новые правила, запрещающие продажу в историческом центре дешевого ширпотреба (магнитов, шляп с надписью "Я люблю Венецию", карнавальных масок) и поддельной продукции (фальшивого муранского стекла), сделанного в Китае.

Причем, ограничения могут коснуться не только существующие магазины и лавки в районе площади Сан-Марко и мосту Риальто, но вновь открывающиеся. Им настоятельно рекомендуется наполнять витрины качественным товаром с обязательным указанием места производства.

При рассмотрении новых заявок по открытию торговых точек предпочтение впредь будет отдаваться магазинам одежды высокой моды, книжным и антикварным лавкам, ювелирным магазинам, студиям дизайна и интерьеров, а также лавкам, продающим товары ремесленного производства.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Берлин обиделся на Зеленского за слова в разговоре с Трампом
Эксперт: Запад больше не поддерживает Украину
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Сирия потребовала вывода войск США и Турции