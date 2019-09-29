Власти Венеции запретили продажу дешевой сувенирной продукции

Мэрия Венеции в рамках кампании по сохранению исторического облика города на воде и его уникальной идентичности, решила объявить войну некачественным импортным сувенирам.

Накануне городской совет принял новые правила, запрещающие продажу в историческом центре дешевого ширпотреба (магнитов, шляп с надписью "Я люблю Венецию", карнавальных масок) и поддельной продукции (фальшивого муранского стекла), сделанного в Китае.

Причем, ограничения могут коснуться не только существующие магазины и лавки в районе площади Сан-Марко и мосту Риальто, но вновь открывающиеся. Им настоятельно рекомендуется наполнять витрины качественным товаром с обязательным указанием места производства.

При рассмотрении новых заявок по открытию торговых точек предпочтение впредь будет отдаваться магазинам одежды высокой моды, книжным и антикварным лавкам, ювелирным магазинам, студиям дизайна и интерьеров, а также лавкам, продающим товары ремесленного производства.