Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч

В воскресенье в Москве состоялся аукцион, на котором были проданы, в том числе, четыре фотографии на стеклянных пластинах, авторство которых приписывают Сергею Прокудину-Горскому.

Он известен как создатель большой коллекции цветных снимков дореволюционной России, которые хранятся в Библиотеке Конгресса США - туда их продали потомки фотографа, жившие во Франции. О коллекции черно-белых снимков Прокудина-Горского из более чем 1600 стеклянныхз пластин не было известно ничего.

Автор оставил их во Владимире, где жил до начала ХХ века, когда переехал в Петербург. В итоге снимки оказались у семьи, которая сейчас хочет продать коллекцию. Снимки, на которых изображены виды Владимира, люди, члены семьи известного фотографа, домашние животные главный специалист по русской коллекции Библиотеки Конгресса Гарольд Ляйх атрибутировал как принадлежащие Прокудину-Горскому. Американцы предлагали выкупить эту коллекцию, но владельцы хотят продать ее кому-то из России.

В минувшее воскресенье на торги были выставлены четыре фотопластины. Стартовая цена каждой - 200 тысяч рублей.

- Все четыре были проданы онлайн, - сказала корреспонденту "Родины" Елена Бучумова, которая представляет аукционный дом. - Теперь покупатель должен приехать к нам, чтобы выкупить снимки.

Как правило, люди, совершающие такие приобретения, предпочитают оставаться неназванными. И на аукционе многие совершают покупки под никами.

Не исключено, что человек, купивший четыре снимка заинтересован в приобрении всей коллекции. Ее стоимость оценивается в 330 миллионов рублей.

