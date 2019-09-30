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Экс-вокалистка "Фабрики" Саша Савельева уехала с семьей в Израиль

Поп-музыка
    30.09.2019, 12:20
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

35-летняя Александра Савельева, российская певица, актриса и телеведущая, прежде всего известная по участию в образованном на первой "Фабрике звезд" проекту "Фабрика" (2002-2019 гг.), взяла сына и мужа и уехала в Израиль. Отдохнуть.

Подтвердив это закатным семейным фото и подписью к нему.

"В Израиле сегодня празднуют Новый Год! Хорошая возможность еще раз поблагодарить за все и пожелать здоровья и счастья", - пишет артистка.  "Шана това вэ метука", - отвечают подписчики. Радуясь за Сашу и ее семью.

Савельева впервые стала мамой в марте этого года, когда у них с супругом, актером Кириллом Сафоновым, родился сын, которого назвали Леоном. Савельева и Сафонов женаты с 2010 года.

Александра Савельева родилась 25 декабря 1983 года в Москве в семье кандидата физико-технических наук и экономиста. С пяти лет занималась в школе фигурного катания. Выступала в фольклорном ансамбле.

Снялась в сериале "И отцы, и дети", комедии с Певцовым, Балуевым и остальными "фабрикантками" "Снежный ангел", мелодраме "Zолушка".

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