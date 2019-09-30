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Фото: актриса Нелли Уварова поддержала Заворотнюк, постригшись наголо

ТВ и сериалы
    30.09.2019, 10:30
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/nelliuvarova_ru Фото: instagram.com/nelliuvarova_ru
Фото: instagram.com/nelliuvarova_ru

Российская актриса кино, театра и ТВ Нелли Уварова, звезда сериала "Не родись красивой", остригла себе волосы в качестве поддержки тяжело заболевшей коллеги - звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

Фото Уварова разместила в Instagram, и вызывало оно неоднозначную реакцию в среде пользователей.

В частности, некоторые теперь полагают Уварову "космическим человеком". В то время как другие недоумевают, в чем здесь заключена поддержка и как это может Анастасии помочь - какая тут технология?

"Можно поддержать другим способом. Например, устроить праздник для больных детей. Возможно, артисты нарисовали бы картины, сами, солнечные, и подарили их онкобольным детям. Людям. Больше похоже на пиар. Вы не представляете, какой это стресс потерять волосы после химиотерапии", - разумно делятся рассуждениями пользователи. 

Звучит и такое мнение, что Уварова попыталась "хайпануть", пропиарившись на чужом горе.

Уварова родилась в 1980 году в Литве - 39 лет. На экране - с девяностых. Помимо звездной главной роли в "Не родись красивой", в закромах актрисы работы в фильмах и сериалах "Бумер", "Я остаюсь", "Адаптация", "Атлантида".

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