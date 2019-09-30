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30.09.2019,  
10:38
Текст:  Олег Корякин

Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео

Впервые обнародовано видео, демонстрирующее возможности новейших парашютных систем России.

Программа "Приемка" телеканала "Звезда" рассказала об уникальных российских парашютах.

Пожалуй, главный "герой" передачи это робот-парашют. Если точнее автоматизированная система, которая управляет полетом парашюта-крыла без вмешательства человека.

На испытаниях продемонстрировали, как специальный блок, в зависимости от того, куда нужно спланировать, подтягивает левую или правую клеванту.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как пояснил главный конструктор ивановского парашютного завода "Полет" Алексей Козин, эта система может доставить груз массой до 200 килограммов.

Десантирование она сопосбна совершить с высоты 8000 метров на скорости от 140 до 350 километров в час. Отклонение от указанной точки при приземлении - не более ста метров.

Пользуется  робот координатами ГЛОНАСС. При десантировании грузов на обычных куполообразных парашютах о такой точности даже и речи быть не может.

Также в программе впервые продемонстрировали испытания  парашюта повышенной точности для спецподразделений. Он также имеет форму крыла, что позволят человеку корректировать планирование и в случае необходимости пролететь в штиль до 30 километров, а при попутном ветре до 60.

Специально для "Приемки" сотрудник спецподразделения пошел на рискованный эксперимент. Он десантировался в полной выкладке на крышу здания. Малейшая ошибка здесь могла бы обернуться гибелью. Но парашютист точно приземлился в обозначенный квадрат.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Эта парашют позволяет прыгать с небывалой высоты - 8000 метров. Пока максимальный порог в российской армии - 4000 метров.

Сейчас эта разработка проходит испытания в ФСО.

Еще одна премьера этой программы - парашют позволяющий десантироваться человеку вместе с грузовым контейнером весом до 50 килограммов.

В нем может находится находиться 52-миллиметровый миномет с двумя ящиками мин, ПТУР "Корнет" и даже водолазный буксировщик.

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