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30.09.2019 10:00
Проект: Пресс-релизы

Итальянские виды на Москву

В 2020 году в Хамовниках появится авторский дом всемирно известного итальянского архитектора Пьеро Лиссони. Проект Roza Rossa на ул.Зубовская, 7, возводится девелопером KR Properties.
Фото: Предоставлено KR Properties Фото: Предоставлено KR Properties
Фото: Предоставлено KR Properties

В отличие от большинства новостроек с пометкой "авторский", где архитектор присутствует только на этапе создания концепции, Roza Rossa - это продукт полноценной коллаборации девелопера и архитектора. Пьеро Лиссони считается признанным классиком минимализма, его дизайнерские работы представлены в ведущих мировых музеях, а архитектурные проекты занимают достойное место путеводителях Европы. Интеграция новых зданий в историческую застройку, создание новых пространств, с опорой на существующую архитектуру - характерные особенности проектов, созданных Lissoni Associati.

В этом же ключе работает и KR Properties. Всем известны такие проекты компании как Даниловская Мануфактура и Красная Роза - исторические фабрики, ставшие деловыми кварталами и центрами притяжения, где исторические здания обрели новую жизнь.

Для авторского дома Roza Rossa Пьеро Лиссони разработал не только дизайн-проект. Он полностью продумал фасад, общественные пространства, планировки, варианты отделки апартаментов, ванных комнат и даже меблировку. Абсолютно все материалы, используемые для фасадов и внутренней отделки, выбираются лично Пьеро Лиссони.

Все апартаменты продаются с полной отделкой - от небольших студий до пентхаусов. Владельцы апартаментов могут выбрать один из трех предусмотренных автором вариантов цветовых решений. Кухни и ванные будут полность оборудованы. Для этого были выбраны премиальные бренды мебели и техники - SieMatic и Miele.

Дом состоит из четырех независимых секций c собственными лобби и лаунж-зонами, обрамляющих внутренний двор. За лаконичными фасадами скрываются 112 апартаментов от 42 до 184м2 и 8 пентхаусов. Площадь каждого составит от 225 до 235 м2, а кроме того в них предусмотрены большие - от 72м2 - террасы на эксплуатируемой кровле.

Еще одним неоспоримым достоинством авторского дома станет обслуживание Metropol. В сегменте de luxe мало кого можно удивить наличием сервиса в апартаментах, поэтому на первый план выходит его качество. Полный спектр отельных услуг от ведущего оператора у себя дома - довольно редкая возможность на сегодняшний день, и она есть в Roza Rossa. Внутри авторского дома будут торговая галерея, бассейн, спа, рестораны и бары. Такой уровень собственной инфраструктуры Характерен не для всех камерных проектов в центре города. Но для Пьеро Лиссони очень важно сделать проект как можно более комфортным и независимым от окружения.

Более подробную информацию о проекте и проектную декларацию можно получить на сайте.

Материалы предоставлены KR Properties

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