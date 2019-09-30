Постановление правительства Курганской области от 26 сентября 2019 года № 343 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курганской области за II квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 "О прожиточном минимуме в Курганской области", Законом Курганской области от 28 марта 2013 года № 10 "О потребительской корзине в Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Курганской области за II квартал 2019 года в расчете на душу населения - 10222 рубля, для трудоспособного населения - 10928 рублей, пенсионеров - 8507 рублей, детей - 10616 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков

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