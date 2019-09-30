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Лобода показала, как кормит грудью, предположительно, дочь Линдеманна

Поп-музыка
    30.09.2019, 14:12
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Светлана Лобода, экс-вокалистка проекта "ВИА Гра", ныне работающая сольно, поставила, похоже, финально жирную точку в череде неопределенных информаций, кто является отцом ее второй дочери.

Сегодня 36-летняя артистка опубликовала в Instagram фото, на котором кормит младенца грудью, подписав: "Какое же это было чудо ..... а ведь нам уже 1.4". Пост снабжен тегами #мояТиля (полное имя - Тильда - "РГ-Кинократия") и #комочексчастья.

"Ути бозе мой", "Маленькая Раммштайн", - поддержали градус умиления юзеры в комментариях. И даже Максим Галкин присовокупил эмодзи-сердечко.

При этом стоит напомнить, что чуть ранее Лобода в интервью Собчак совсем уж толсто рассказала о своей любви к Линдеманну, отозвавшись о мужских экстерьерах гуру плясового индастриала в самых интригующих интонациях.

Первая дочь певицы, Евангелина Левандовская, родилась в 2011 году. Тильда родилась 24 мая 2018 года в Лос-Анджелесе, в клинике Седарс-Синай. При этом "официально" имя ее отца Лобода, верно храня остатки давно уже не интриги, упорно не озвучивает.

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