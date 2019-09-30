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30.09.2019 16:51
Рубрика: В мире

МИД РФ рассказал о переговорах Лаврова с грузинским коллегой на ГА ООН

Текст: Юрий Когалов

Переговоры министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани, состоявшиеся в Нью-Йорке, были направлены на поиск выхода из сложной ситуации, в которой оказались отношения двух стран. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя реакцию Тбилиси на эту встречу.

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
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"Интересы народов России и Грузии требуют прямого и честного разговора. Состоявшаяся в Нью-Йорке первая за последние 12 лет встреча министров иностранных дел двух стран была ориентирована на то, чтобы искать пути выхода из той непростой ситуации, в которой оказались российско-грузинские отношения", - отметили на Смоленской площади.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, обменялись мнениями по региональной безопасности.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что шум, поднятый Тбилиси по поводу этих переговоров, касается не столько их содержания, сколько вопросов протокола и формата.

Примечательно, что проведенная на полях Генеральной Ассамблеи ООН встреча состоялась по инициативе Залкалиани. Она была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России.

В мире экс-СССР Грузия Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации ООН Отношения России и Грузии
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