Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии

Западные страны придумывают новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам встречи Совета Безопасности по Сирии.

"Мы обратили внимание в выступлениях некоторых наших партнеров, что они вновь выставляют условия для восстановления Сирии. Не так давно они говорили, что условие для этого - создание Конституционного комитета, но теперь мы слышим новые предлоги для усилий по реконструкции", - отметил дипломат.

Сам Небензя приветствовал проведение 30 октября первого заседания Конституционного комитета Сирии. Он пообещал, что никто не будет разочарован представительством от России. "Я не могу назвать вам имена, но я думаю, что вы будете рады увидеть тех, кто будет представлять Россию на открытии заседания", - отметил постпред РФ при ООН.

Ранее о дате проведения заседания сообщил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, также принимавшего участие во встрече Совета Безопасности по Сирии, это "начало большого пути". "Россия будет и впредь всячески содействовать успешному запуску и устойчивой работе Конституционного комитета", - подчеркнул замминистра.