Новости

Руководство "Ахмата" приняло отставку Рашида Рахимова 22:32
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку 22:10
Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии 22:06
МИД РФ: Главные силы террористов в Сирии уничтожены 21:25
Фантастический гол Нобоа помог "Сочи" победить "Ахмат" 21:25
Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закроют сады 21:15
В греческом Нафплионе открылось почетное консульство России 21:13
Россияне попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции 21:10
Концерн FCA оштрафовали за завышение показателей продаж автомобилей 20:52
Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз 20:45
Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М" 20:38
Москвичи смогут сообщить о сломанном светофоре по QR-коду 20:15
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми 19:53
Новак рассказал о сокращении добычи нефти в сентябре 19:47
"Зверь-ураган" Лоренцо движется к Европе 19:40
Почти 90 хостелов закроются в Москве 1 октября 19:28
У Toyota Camry появился полный привод 19:14
Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица 18:50
Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными 18:50
Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным 18:44
Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США 18:31
Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч 18:20
Под Калининградом вор забыл паспорт на месте преступления 18:16
Синоптики рассказали, когда в Крым вернется теплая погода 18:16
Напавший на полицию житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
30.09.2019 22:06
Рубрика: Власть

Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии

Текст: Юрий Когалов

Западные страны придумывают новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам встречи Совета Безопасности по Сирии.

МИД РФ: Главные силы террористов в Сирии уничтожены
Фото: mil.ru
В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии

"Мы обратили внимание в выступлениях некоторых наших партнеров, что они вновь выставляют условия для восстановления Сирии. Не так давно они говорили, что условие для этого - создание Конституционного комитета, но теперь мы слышим новые предлоги для усилий по реконструкции", - отметил дипломат.

Фото: EPA
Сирия потребовала вывода войск США и Турции

Сам Небензя приветствовал проведение 30 октября первого заседания Конституционного комитета Сирии. Он пообещал, что никто не будет разочарован представительством от России. "Я не могу назвать вам имена, но я думаю, что вы будете рады увидеть тех, кто будет представлять Россию на открытии заседания", - отметил постпред РФ при ООН.

Ранее о дате проведения заседания сообщил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, также принимавшего участие во встрече Совета Безопасности по Сирии, это "начало большого пути". "Россия будет и впредь всячески содействовать успешному запуску и устойчивой работе Конституционного комитета", - подчеркнул замминистра.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Трамп вновь прокомментировал Украину и Байдена