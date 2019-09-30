Опубликована деловая программа форума FINOPOLIS 2019 с участниками дискуссий

На официальном сайте Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 опубликована деловая программа с участниками пленарных заседаний и дискуссий. Среди спикеров Форума - представители Банка России, профильных министерств и ведомств, российских и зарубежных банков, страховых и финтех-компаний, независимые эксперты.

В рамках деловой программы Форума состоится диалог директора Парижского финтех-форума Лорена Низри с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

В качестве keynote speaker выступит независимый обозреватель финансовых рынков и финансовых технологий Крис Скиннер, один из самых влиятельных экспертов в сфере технологий в Великобритании.

Среди иностранных участников Форума: председатель Международной Ассоциации RegTech (IRTA) Субас Рой, партнер, управляющий директор BCG Макс Хаузер, консультант в области блокчейн Лоретта Джозеф, председатель Глобальной ассоциации агрегаторов финансовой информации FDATA Global Гэвин Литлджон, управляющий директор финансово-технологической исследовательской компании R3 Клайв Кук и другие.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 состоится 9-11 октября 2019 года в г. Сочи. Форум проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка и является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. В 2018 году Форум посетили более 1400 участников из 37 стран; состоялись 3 пленарные дискуссии, 12 секционных дискуссий, 3 круглых стола и 7 открытых лекций.

Организатор FINOPOLIS 2019 - Банк России. Оператор - Фонд Росконгресс.