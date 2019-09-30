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Рубрика: Культура

Живые страницы

В многочисленных изданиях разных лет отразилась вся история Китая
Текст: Ван Жу
Российская газета - Спецвыпуск № 218(7976)
В 60-х годах прошлого века Юрий Тавровский был студентом Ленинградского государственного университета. Он изучал китайский язык и каллиграфию, читал танские стихи (династия Тан правила с 618 по 907 год н.э.) и романы эссеиста и переводчика Лу Синя (1881-1936), надписи на древних гадательных костях. Его знания о Китае помогли ему в дальнейшей карьере писателя и переводчика книг о Китае.
Один из разделов выставки, приуроченной к 70-летию основания КНР, был посвящен журналам. Фото: Ван Жу / China Daily Один из разделов выставки, приуроченной к 70-летию основания КНР, был посвящен журналам. Фото: Ван Жу / China Daily
Один из разделов выставки, приуроченной к 70-летию основания КНР, был посвящен журналам. Фото: Ван Жу / China Daily

20 августа этого года Тавровский получил награду Special Book Award of China за свои труды, которые знакомят мир с китайской культурой. Фотопортреты Тавровского и его знаковые произведения были представлены на выставке избранных изданий последних 70 лет, приуроченной к годовщине основания Китайской Народной Республики. Она прошла в рамках Пекинской книжной ярмарки.

Выставка, организованная Главным управлением по делам печати и издательств КНР и Китайской национальной корпорацией импорта и экспорта печати, была призвана отразить развитие китайской печатной отрасли со времени основания КНР. Она состояла из четырех разделов: журналы, импортные и экспортные издания, книги, получившие премии, и классические произведения, выпущенные после 1949 года.

В разделе журналов было представлено более 1000 экземпляров, в том числе и отмеченные наградами и знаменитые первые выпуски. Одним из самых ярких экспонатов стал номер журнала "Чжунго циннянь" ("Китайская молодежь") 1963 года, на обложке которого есть надпись "Учиться у Лэй Фэна", сделанная рукой Мао Цзэдуна.

В России выходит книга про жизнь в КНР в 1960-е годы

"Многим китайцам знакомо это выражение, призывающее учиться у ролевой модели - Лэй Фэна. Но, возможно, не все знают, что впервые оно появилось в этом журнале, потому что в то время редакция "Чжунго циннянь" хотела выпустить специальный номер в память о Лэе, и председатель Мао сделал для него эту надпись", - говорит Дуань Яньвэнь, главный редактор журнала "Китайский ежегодник" и куратор журнального раздела выставки.

На выставке можно было увидеть и журналы, в которых выходили первые редакции таких известных романов, как "Блуждающая Земля" Лю Цысиня (премия "Хьюго") и "Красный гаолян" нобелевского лауреата Мо Яня, а также эссе фармаколога Ту Юю о препарате против малярии артемизинине, за открытие которого она в 2015 году получила Нобелевскую премию по медицине и физиологии.

В разделе, посвященном давно выпускающимся изданиям, был представлен периодический журнал "Китайская медицина".

"Этот журнал, основанный в 1887 году во время правления императора Гуансюя (1871-1908) династии Цин (1644-1911), считается старейшим журналом, который выходит в Китае и по сей день", - говорит Дуань.

В разделе импортных и экспортных изданий посетители могут проследить за появлением в Китае зарубежных книг, а китайских книг - за рубежом. В последние годы, особенно после того, как в 2013 году председатель Си Цзиньпин предложил инициативу "Один пояс - один путь", китайскую литературу стали переводить на все большее количество языков. На выставке можно увидеть переводы китайских книг на шведский, вьетнамский и арабский языки.

На Пекинской международной книжной ярмарке можно было полистать тысячи книг. Фото: Ван Жу / China Daily

По словам организаторов, в странах, участвующих в инициативе "Один пояс - один путь", авторские права на китайские книги продавались лучше всего, а книги о китайских политических лидерах, литературе, науке и технологиях, как и книги для детей, пользовались наиболее высоким спросом зарубежных издателей.

Среди многих представленных на выставке китайских книг, которые уже переведены на несколько иностранных языков, - книги о политической теории, особенно, о теориях и взглядах Си Цзиньпина, произведения Лу Синя, научно-фантастические романы Лю Цысиня и даже некоторые комиксы.

В этом разделе были также представлены фотографии и знаковые работы 15 зарубежных писателей, переводчиков и издателей, которые внесли важный вклад в распространение китайской культуры в мире, включая книгу Тавровского "Си Цзиньпин: по ступеням китайской мечты" - первую в России книгу о сочинениях Си Цзиньпина.

Фото: Istock
Правительство Китая выпустило книгу о стране и мире

"Я хочу помочь россиянам лучше понимать Китай. Я считаю, что это пойдет на пользу не только нашим странам, но и всему будущему человечества", - сказал Юрий Тавровский в своем выступлении на церемонии вручения наград Special Book Award of China.

Экспозиция книг, удостоенных премий, включала "Я принадлежу тебе" Чжан Цзяцзя, "Китайский альбом", выпущенный агентством Синьхуа, "Элегантная Cун: Видимая цивилизация" У Гоу - лауреатов ежегодной национальной книжной премии, а также "Новая структурная экономика: парадигмы развития и политики" Джастина Ифу Линя, отмеченная премией правительства Китая в области печати.

В экспозиции классических произведений, выпущенных после 1949 года, можно было увидеть ряд известных произведений ХХ века, в том числе "Избранные произведения Мао Цзэдуна", "Реет красный флаг" Лян Биня и "Песню о молодости" Ян Мо. Всего в разделе классических произведений было представлено более 4000 книг. На самой Пекинской международной книжной ярмарке было представлено более 300 тысяч новых книг со всего мира.

Культура Литература В мире Восточная Азия Китай
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