Москвичи смогут сообщить о сломанном светофоре по QR-коду

На столичных светофорах начали устанавливать таблички с QR-кодом. С их помощью горожане могут сообщать о поломках.

Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы, чтобы сообщить о неисправности, нужно отсканировать смартфоном код. После этого в браузере откроется форма для сообщения. Останется только написать комментарий и нажать кнопку "отправить". Сломанный светофор тут же возьмут на карандаш.

Первая табличка с QR-кодом сегодня появилась на улице Проспект Мира в районе дома №48. До конца года планируется установить более 14 тысяч таких табличек.