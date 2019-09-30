Под Тамбовом поставят памятник Марии Мордасовой

Памятник народной артистке СССР, Герою Социалистического Труда, исполнительнице русских народных песен и частушек Марии Мордасовой появится в ее родном селе Черняное в Тамбовской области.

Установку монумента приурочат к юбилею Чернянского народного хора, носящего имя певицы. В декабре коллективу исполнится 100 лет, сообщили в администрации региона. Скульптуру изготовит Российское военно-историческое общество.

Мария Мордасова родилась в 1915 году, пела в школьном хоре, потом в сельском клубе, работала дояркой, затем звеньевой. В 1938 году приняла участие в конкурсе художественной самодеятельности в Тамбове, переехала в Воронеж и, работая на швейной фабрике, окончила Курское музыкальное училище. В 1943 году Мордасова стала солисткой воронежского народного хора, затем филармонии. Несколько десятилетий она исполняла русские песни, собирала народный фольклор, много гастролировала по стране и за рубежом. Мария Николаевна скончалась в 1997 году и похоронена в Воронеже.