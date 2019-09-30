Сегодня в Москве будет дождливо и не выше +13

Дождливая, но теплая погода ожидает сегодня москвичей. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В понедельник воздух в столице прогреется до +13 градусов. Небо будет затянуто тучами, временами будет идти дождь. В вечерние часы столбик термометра также не опустится ниже 13 градусов тепла.

- Схожая погода будет и во вторник, а к середине недели потеплеет до +15 градусов, - рассказала РГ главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По долгосрочному прогнозу, тепло долго не простоит, уже к первым выходным октября ожидается похолодание до +5 в дневные часы.

По данным метеорологов, в первые дни недели может выпасть до 20 миллиметров осадков.

Кстати

Последний день сентября был самым жарким в 1899 году, когда воздух прогрелся до +23,3 градуса. А в 1881 году на термометрах было 6,1 градуса мороза.