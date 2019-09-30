В Ботаническом саду МГУ открыта тропа здоровья

Новости

Песков: Темы повышения пенсионного возраста нет на повестке Кремля 16:37
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина 16:33
Рэпер Дрейк одолжил клубу НБА свой самолет 16:31
В Омске 97-летнему ветерану предложили попросить жилье через 5 лет 16:22
На Крите найден тронный зал микенской цивилизации 16:21
Под Стамбулом активизировался один из опаснейших разломов на планете 16:20
Возбуждено уголовное дело по факту ограбления дома экс-футболиста Семшова 16:16
Черчесов объяснил вызов в сборную Чистякова и Жемалетдинова 16:15
Индийский модуль "Викрам" таинственно исчез с поверхности Луны 16:05
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить митинги в столице 16:01
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia 16:00
В Кремле назвали условие публикации разговоров Путина и Трампа 15:56
Лекторий "Среда истории" откроет сезон в кинотеатре "Иллюзион" 15:54
Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования 15:54
Путин приедет в Ереван на саммит ЕЭАС 15:52
Президент "Ростова" раскрыл подробности контракта с Мамаевым 15:49
В Красноярске сделали торт для тигра 15:48
Медведев обсудит с главой Госсовета Кубы двустороннее сотрудничество 15:41
Кононова могут оштрафовать за неявку на интервью и пресс-конференцию 15:39
Новый Audi Q3 с полным приводом для России: цена и дата начала продаж 15:35
В Вологде обустроили "народный" пешеходный переход 15:33
В Перми спасли котенка с девятью пулевыми ранениями 15:33
Гастроэнтеролог развенчал мифы о растительном масле 15:32
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М" 15:30
Драма "К звездам" с Брэдом Питтом возглавила российский прокат 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 15:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ботаническом саду МГУ открыта тропа здоровья

Текст: Ирина Невинная
Теперь в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ можно не только познакомиться с интересными растениями, но и заняться укреплением здоровья.
Фото: Марина Волосевич/РГ Фото: Марина Волосевич/РГ
Фото: Марина Волосевич/РГ

Всемирный День здорового сердца здесь отметили фестивалем: кирдиолог и диетолог рассказали, как сохранить здоровыми сердце и сосуды, а олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивным танцам на льду Роман Костомаров показал супер-разминку на каждый день. Кроме того, в парке были открыты Тропа здоровья и Зеленая комната, назначение которых - помогать людям поддерживать отличную физическую форму.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Где в России ведут самый здоровый образ жизни

Тропа здоровья - особый маршрут, выделенный специальными указателями, протяженностью 5 000 средних шагов. Это - минимальное расстояние, которое рекомендовано проходить ежедневно, чтобы поддерживать сердце и сосуды в тонусе. Как подчеркнул кардиолог, доктор медицинских наук, начальник научно-образовательного центра ЦКБ РАН Евгений Аверин, если проходить в хорошем темпе 5-10 тысяч шагов в день, к тому же, на свежем воздухе, - это будет лучшей тренировкой для сердечно сосудистой системы. Директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм, в свою очередь, отметил, что маршрут проходит через самые интересные экспозиции растений.

Для сохранения здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем также необходимо умение избавляться от стресса, в частности, этому способствует медитация, сообщил Евгений Аверин. Поэтому в саду было решено также открыть Зеленую комнату: в этом специально выделенном уголке организовано пространство, окруженное хвойными деревьями и растениями, которые выделяют эфирные масла и фитонциды: можжевельник, кипарис, туя, тимьян, шалфей, лаванда и мята. Выделяемые растениями эфирные масла обладают успокаивающим эффектом, помогают снять головную боль, расслабиться. В хорошую погоду Зеленая комната - отличное место, где можно можно уединиться и даже помедитировать.

Фото: iStock
В Минздраве рассказали о безопасной дозе алкоголя

По данным ВОЗ, 80 процентов преждевременных инфарктов и инсультов, самых распространенных сердечно-сосудистых осложнений, можно предотвратить, соблюдая принципы здоровой жизни: правильно питаться, отказаться от курения, свести к минимуму или вообще к нулю употребление алкоголя, достаточно спать (минимум 6, а лучше 7-8 часов), выполнять хотя бы минимум ежедневной физической нагрузки, контролировать стресс.

- Сбалансированность питания не менее важный фактор, чем отказ от вредных привычек, - подчеркнул доктор Аверин. - Для стабильной работы сердца, для сохранения эластичности сосудов необходимо ежедневное восполнение определенных микроэлементов: калия и магния, так как у человеческого организма отсутствует механизм их накопления. Дефицит этих микроэлементов наблюдается сегодня у большинства людей, особенно жителей больших городов. Вот почему важно следить, чтобы продукты, богатые калием и магнием, были на нашем столе каждый день. Кроме того, восполнить дефицит можно с помощью современных лекарственных препаратов по рекомендации врача".

Короткие рекомендации по сохранению здорового сердца

•Регулярная умеренная физическая нагрузка - не менее 5 000 шагов в день или 150 минут физических упражнений в неделю.

•Сбалансированное питание - не только для соблюдения веса, но и для поддержания необходимых организму микроэлементов - в первую очередь калия и магния.

Фото: iStock
Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта

•Полноценный отдых - во время ночного сна вырабатывается гормон мелатонин, который регулирует артериальное давление. Норма сна: 7-8 часов.

•Контроль показателей пульса и давления - у здорового человека норма АД - менее 130/85 мм рт. ст. Если эти цифры выходят за пределы, то важно обратиться к врачу, на начальной стадии с гипертонией можно справиться без лекарств, только изменив рацион и физическую активность.

•Регулярный медицинский осмотр - своевременное выявление проблемы на начальных этапах и соблюдение рекомендаций врача, в частности нужно держать под контролем уровень глюкозы в крови, контролировать липидный профиль.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке