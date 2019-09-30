В Ботаническом саду МГУ открыта тропа здоровья

Теперь в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ можно не только познакомиться с интересными растениями, но и заняться укреплением здоровья.

Всемирный День здорового сердца здесь отметили фестивалем: кирдиолог и диетолог рассказали, как сохранить здоровыми сердце и сосуды, а олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивным танцам на льду Роман Костомаров показал супер-разминку на каждый день. Кроме того, в парке были открыты Тропа здоровья и Зеленая комната, назначение которых - помогать людям поддерживать отличную физическую форму.

Тропа здоровья - особый маршрут, выделенный специальными указателями, протяженностью 5 000 средних шагов. Это - минимальное расстояние, которое рекомендовано проходить ежедневно, чтобы поддерживать сердце и сосуды в тонусе. Как подчеркнул кардиолог, доктор медицинских наук, начальник научно-образовательного центра ЦКБ РАН Евгений Аверин, если проходить в хорошем темпе 5-10 тысяч шагов в день, к тому же, на свежем воздухе, - это будет лучшей тренировкой для сердечно сосудистой системы. Директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм, в свою очередь, отметил, что маршрут проходит через самые интересные экспозиции растений.

Для сохранения здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем также необходимо умение избавляться от стресса, в частности, этому способствует медитация, сообщил Евгений Аверин. Поэтому в саду было решено также открыть Зеленую комнату: в этом специально выделенном уголке организовано пространство, окруженное хвойными деревьями и растениями, которые выделяют эфирные масла и фитонциды: можжевельник, кипарис, туя, тимьян, шалфей, лаванда и мята. Выделяемые растениями эфирные масла обладают успокаивающим эффектом, помогают снять головную боль, расслабиться. В хорошую погоду Зеленая комната - отличное место, где можно можно уединиться и даже помедитировать.

По данным ВОЗ, 80 процентов преждевременных инфарктов и инсультов, самых распространенных сердечно-сосудистых осложнений, можно предотвратить, соблюдая принципы здоровой жизни: правильно питаться, отказаться от курения, свести к минимуму или вообще к нулю употребление алкоголя, достаточно спать (минимум 6, а лучше 7-8 часов), выполнять хотя бы минимум ежедневной физической нагрузки, контролировать стресс.

- Сбалансированность питания не менее важный фактор, чем отказ от вредных привычек, - подчеркнул доктор Аверин. - Для стабильной работы сердца, для сохранения эластичности сосудов необходимо ежедневное восполнение определенных микроэлементов: калия и магния, так как у человеческого организма отсутствует механизм их накопления. Дефицит этих микроэлементов наблюдается сегодня у большинства людей, особенно жителей больших городов. Вот почему важно следить, чтобы продукты, богатые калием и магнием, были на нашем столе каждый день. Кроме того, восполнить дефицит можно с помощью современных лекарственных препаратов по рекомендации врача".

Короткие рекомендации по сохранению здорового сердца

•Регулярная умеренная физическая нагрузка - не менее 5 000 шагов в день или 150 минут физических упражнений в неделю.

•Сбалансированное питание - не только для соблюдения веса, но и для поддержания необходимых организму микроэлементов - в первую очередь калия и магния.

•Полноценный отдых - во время ночного сна вырабатывается гормон мелатонин, который регулирует артериальное давление. Норма сна: 7-8 часов.

•Контроль показателей пульса и давления - у здорового человека норма АД - менее 130/85 мм рт. ст. Если эти цифры выходят за пределы, то важно обратиться к врачу, на начальной стадии с гипертонией можно справиться без лекарств, только изменив рацион и физическую активность.

•Регулярный медицинский осмотр - своевременное выявление проблемы на начальных этапах и соблюдение рекомендаций врача, в частности нужно держать под контролем уровень глюкозы в крови, контролировать липидный профиль.