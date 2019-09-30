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30.09.2019 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве двое с автоматом устроили погром в ресторане

Текст: Сергей Бабкин

На северо-западе Москвы дебоширы с автоматом ворвались в ресторан, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова

Инцидент произошел на улице Свободы, 55. По данным "Яндекса", там находится ресторан "Мерси Баку". Двое мужчин в 7:18 вошли в заведение и без видимых причин начали крушить обстановку. При этом в руках у одного из них был автомат либо его муляж. При этом никто из подозреваемых не стрелял.

Один из посетителей получил травмы. Злоумышленникам удалось скрыться, ведется их розыск.

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