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30.09.2019 07:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напавших на российских пограничников рыбаков КНДР арестовали

Текст: Юлия Гарднер

Шесть рыбаков КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца. Об этом РИА Новости сообщил председатель Находкинского городского суда Николай Гаенко.

Моряк из КНДР умер после нападения на пограничников РФ

Напомним, ЧП произошло 17 сентября. В исключительной экономической зоне России пограничники задержали две шхуны и 11 мотоботов из КНДР, занимавшихся незаконным промыслом в российских водах. Во время осмотра второй шхуны ее экипаж, более 40 человек, напал на пограничников. Пострадали четверо сотрудников ФСБ - один из них получил огнестрельное ранение - и шестеро рыбаков. Задержанные суда вместе с экипажами доставлены в Находку. Один из нападавших северокорейских рабаков погиб.

Столь ожесточенное сопротивление корейцы оказали, опасаясь конфискации своих судов. За браконьерский лов грозит конфискация судна, а в КНДР -  это собственность государства. Из-за этого рыбаки будут вынуждены отвечать по возвращении домой уже по их законам.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
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