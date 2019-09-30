Напавших на российских пограничников рыбаков КНДР арестовали

Шесть рыбаков КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца. Об этом РИА Новости сообщил председатель Находкинского городского суда Николай Гаенко.

Напомним, ЧП произошло 17 сентября. В исключительной экономической зоне России пограничники задержали две шхуны и 11 мотоботов из КНДР, занимавшихся незаконным промыслом в российских водах. Во время осмотра второй шхуны ее экипаж, более 40 человек, напал на пограничников. Пострадали четверо сотрудников ФСБ - один из них получил огнестрельное ранение - и шестеро рыбаков. Задержанные суда вместе с экипажами доставлены в Находку. Один из нападавших северокорейских рабаков погиб.

Столь ожесточенное сопротивление корейцы оказали, опасаясь конфискации своих судов. За браконьерский лов грозит конфискация судна, а в КНДР - это собственность государства. Из-за этого рыбаки будут вынуждены отвечать по возвращении домой уже по их законам.