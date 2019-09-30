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30.09.2019 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми после пропажи школьницы завели дело об убийстве

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

В Перми без вести пропала 15-летняя девочка. Следственный комитет России по Пермскому краю объявил ее в розыск и возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье "Убийство".

По данным СК, 28 сентября около 15 часов школьница вышла из дома по улице Молдавской, 4. С тех пор подросток не выходил на связь.

В Прикамье экс-завучу школы, где от голода умерла девочка, вынесли приговор

Ведомство просит откликнуться граждан, располагающих данными о месте нахождения без вести пропавшей, либо имеющих другие сведения о ней. На вид девочке 15-16 лет, рост 160-165 сантиметров, темно-каштановые волосы до плеч, виски выбритые, глаза светлые. Была одета в темные штаны, черные кроссовки, темно-зеленую спортивную куртку.

Дополнительная просьба к автомобилистам с видеорегистраторами, проезжавшими 28 сентября 2019 года с 15:00 до 17:00 часов по улицам Орджоникидзевского района Перми - Веденеева, Молдавская, Уссурийская, Черняховского, Щитовая, Лянгасова, Ракитная, генерала Ватутина, переулок Талицкий - просмотреть видеозапись авторегистратора и при обнаружении на записи изображения пропавшей сообщить об этом по телефонам: (342) 249-54-55, 8-(904)-849-69-69 или в любой отдел полиции.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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