В Перми после пропажи школьницы завели дело об убийстве

В Перми без вести пропала 15-летняя девочка. Следственный комитет России по Пермскому краю объявил ее в розыск и возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье "Убийство".

По данным СК, 28 сентября около 15 часов школьница вышла из дома по улице Молдавской, 4. С тех пор подросток не выходил на связь.

Ведомство просит откликнуться граждан, располагающих данными о месте нахождения без вести пропавшей, либо имеющих другие сведения о ней. На вид девочке 15-16 лет, рост 160-165 сантиметров, темно-каштановые волосы до плеч, виски выбритые, глаза светлые. Была одета в темные штаны, черные кроссовки, темно-зеленую спортивную куртку.

Дополнительная просьба к автомобилистам с видеорегистраторами, проезжавшими 28 сентября 2019 года с 15:00 до 17:00 часов по улицам Орджоникидзевского района Перми - Веденеева, Молдавская, Уссурийская, Черняховского, Щитовая, Лянгасова, Ракитная, генерала Ватутина, переулок Талицкий - просмотреть видеозапись авторегистратора и при обнаружении на записи изображения пропавшей сообщить об этом по телефонам: (342) 249-54-55, 8-(904)-849-69-69 или в любой отдел полиции.