В Красноярске сделали торт для тигра

В красноярском парке "Роев ручей" амурскому тигру Бартеку преподнесли торт из трех увесистых ломтей вырезки, украшенных осенними листьями и ягодами рябины.

Пир для хищника устроили на ежегодном вестивале "Рыжее нашествие" в честь Дня тигра. На торт пошло 10 килограммов свежайшего мяса. Верхний кусок Бартек унес в свое логово и съел там, остальное жевал уже на глазах умиленной публики, рассказали в администрации парка.

День амурского тигра празднуется в последнее воскресенье сентября и с 2001 года является официальным городским праздником Владивостока. Там прошло традиционное "полосатое шествие", отмечают эту дату в Благовещенске и Хабаровске.