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30.09.2019 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске 97-летнему ветерану предложили попросить жилье через 5 лет

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске фронтовика, имеющего инвалидность, чиновники незаконно сняли с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Следственный комитет начал проверку по факту нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны.

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- В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Действиям должностных лиц администрации Омска будет дана правовая оценка.

Департамент жилищной политики администрации города Омска отказал престарелому ветерану в постановке на учет. Чиновники мотивировали это тем, что ранее он продал свою квартиру и намеренно ухудшил свои жилищные условия. Таким способом он решил получить новое жилье за счет бюджета. В мэрии 97-летнему фронтовику предложили встать в очередь спустя пять лет. Однако тот с таким решением не согласился. Отстаивать свое право на жилье участнику Великой Отечественной войны пришлось в суде. И Центральный районный суд Омска встал на его сторону.

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- Суд не усмотрел в действиях ветерана намеренного характера ухудшения жилищных условий, так как с учетом его социального положения и состояния здоровья продажа жилья для него являлась вынужденной мерой, - сообщается на официальном сайте Центрального районного суда города Омска.

Администрацию города Омска обязали принять фронтовика на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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