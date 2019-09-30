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30.09.2019 11:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири появились первые сугробы

Текст: Наталья Граф (Томск)
Первый снег выпал в трех регионах Сибири. Синоптики зафиксировали умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега в Кемеровской, Новосибирской и Томской области.

Сибиряки публикуют в интернете видео и фотографии необычного природного явления - настоящих сугробов в конце сентября.

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- У нас уже лепят снеговиков и садят чеснок в покрытую снегом землю, - делятся впечатлениями в социальных сетях жители Колпашевского района Томской области.

- В Александровском районе Томской области отмечалась изморозь диаметром до 2 мм. В Среднем-Васюгане отмечалось отложение мокрого снега диаметром до 17 мм, - сообщили "РГ" в Западно - Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области осадки в виде снежных хлопьев продолжались на протяжении нескольких часов. При этом снег таять не торопился. Утром автомобилистам пришлось доставать щетки и очищать запорошенные машины.

Из-за выпадения снега на городских магистралях начала образовываться ледяная корка.

- Осадки и заморозки делают осенние дороги особо опасными и могут спровоцировать рост числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения в работе автомобильного транспорта, - сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Водителям рекомендуют быть внимательнее на трассах и поторопиться со сменой летней резины.

Между тем в Новосибирске отопительный сезон только стартовал и, несмотря на снежинки за окнами, тепло во многие квартиры до сих пор не пришло. По данным администрации, жилые дома получат отопление в несколько этапов в период с 30 сентября по 7 октября.

Впрочем, по словам синоптиков, первый снег пролежит не долго. К середине недели холодный фронт сменится и на несколько дней в Сибирь придет "бабье" лето.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область СФО Томская область СФО Кемеровская область
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