В Хакасии мужчину осудили на семь лет за содействие терроризму

Суд в Хакасии приговорил к семи годам колонии гражданина Киргизии. Он организовал группу из четырех человек, которая планировала нападение на сотрудников правоохранительных органов и последующий выезд в Сирию, чтобы примкнуть к террористам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике

Помимо этого, подсудимый оказался причастен к деятельности запрещенной на территории России международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад" и регулярно общался с одним из ее лидеров.

Приговором Дальневосточного окружного военного суда мужчина был признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, сообщили в ведомстве, добавив, что Верховный суд РФ оставил приговор без изменения.